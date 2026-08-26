حقق الزمالك انتصاره الأول في الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على حساب البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان الزمالك قد استهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز بتعادل سلبي مع الاتحاد السكندري، الجمعة الماضي.

أهداف المباراة

جاءت أهداف الزمالك الثلاثة بتوقيع البدلاء شيكو بانزا وحسام أشرف وأحمد عبدالرحيم «إيشو»، وافتتح «الفارس الأبيض» التسجيل في الدقيقة 51، بعد عرضية أرسلها عدي الدباغ من الجانب الأيمن، قابلها شيكو بانزا بتسديدة سكنت الشباك.

وأضاف حسام أشرف الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 86 برأسية قوية، قبل أن يوقع «إيشو» على الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، يصعد الزمالك إلى المركز الثاني -مؤقتاً- في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، متأخراً بنقطتين عن طلائع الجيش المتصدر، بينما يتذيل البنك الأهلي الترتيب دون رصيد.