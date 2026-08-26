اقتحم مدرب البرتغال السابق روبرتو مارتينيز قائمة المرشحين لتدريب منتخب الجزائر، خلفاً للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

بويت أبرز المرشحين

وبحسب تقرير لشبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن الأوروغوياني غوستافو بويت يعد أبرز المرشحين لتدريب الجزائر، بعدما أبهر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسيرته الذاتية المميزة، وشخصيته الحماسية، وخبرته الدولية الواسعة.

وأضافت أن ملف بويت يختلف بشكل كبير عن ملف فلاديمير بيتكوفيتش، ورغم قوة ترشيحه في الوقت الحالي واستيفائه العديد من المعايير الداخلية، إلا أن تطوراً في اللحظات الأخيرة قد يُعرقل هذه الخطط.

مارتينيز يرغب تدريب الجزائر

وتابع التقرير أن روبرتو مارتينيز دخل قائمة المرشحين بقوة، بعدما أبدى المدرب الإسباني رغبة كبيرة في تدريب المنتخب الجزائري، إذ أُعجب بالمواهب الكبيرة والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها منتخب «محاربي الصحراء»، وهو على أتم الاستعداد لخوض هذه التجربة.

تنازلات من أجل المشروع

وأشار التقرير إلى أن مارتينيز أظهر حماساً كبيراً لإنجاح هذا المشروع الرياضي، إذ إنه مستعد لتقديم تنازلات كبيرة بشأن راتبه، بما يتناسب مع ميزانية الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كما أنه مستعد أيضاً لتعيين مساعد مدرب جزائري ضمن جهازه الفني.