حجز الأهلي السعودي مقعده في مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بعدما حقق فوزاً ثميناً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف دون رد، اليوم (الأربعاء)، ضمن ملحق «كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ»، في منافسات كأس إنتركونتيننتال 2026 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.



دخل الأهلي اللقاء برغبة واضحة في حسم التأهل، وفرض أفضليته الهجومية منذ الدقائق الأولى، فيما كاد أوكلاند يخطف الأسبقية في الدقيقة 18 بعد انفراد صريح، إلا أن الحارس إدوار ميندي واصل تألقه وتصدى للكرة ببراعة، محافظاً على نظافة شباكه.



ومع مرور دقائق الشوط الأول، كثّف الأهلي محاولاته بحثاً عن هدف التقدم، وكان إدوارد سبيرتسيان قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة، أبرزها في الدقيقة 40 عندما أطلق تسديدة قوية تصدى لها حارس أوكلاند ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.



ومع بداية الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه، قبل أن يتدخل الجهاز الفني بإجراء تبديلات هجومية، بدخول صالح أبو الشامات وأرتيم بوندارنكو في الدقيقة 62.



ولم يحتج أبو الشامات سوى دقيقة واحدة ليترك بصمته، بعدما استغل تمريرة متقنة من سبيرتسيان، وأودع الكرة في شباك أوكلاند، معلناً تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 63، ليصبح هدفه لحظة الحسم في المواجهة.



حاول الفريق النيوزيلندي العودة في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع الأهلي وحارسه حافظا على التقدم، قبل أن تزداد مهمة أوكلاند صعوبة بعد طرد سام كوسغروف بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 87.



وأطلق الحكم صافرة النهاية معلناً عبور الأهلي إلى المرحلة التالية من البطولة، ليضرب موعداً مع ماميلودي صن داونز، بطل أفريقيا، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات كأس القارات الثلاث «آسيا-أفريقيا-المحيط الهادئ».



ويواصل الأهلي بذلك مغامرته العالمية، بعدما حجز مقعده في كأس إنتركونتيننتال إثر نجاحه في الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ليواصل تمثيل الكرة السعودية في المحافل الدولية بحثاً عن إنجاز جديد يضاف إلى سجله.