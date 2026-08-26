يواجه النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ عقوبة السجن، على خلفية تورطه في حادث سير على أحد الطرق السريعة في إنجلترا خلال مايو الماضي، دون وقوع إصابات.

3 تهم للنجم الإنجليزي

وبحسب صحيفة «ذا صن»، قد يُحكم على نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق بالسجن لمدة عامين، إذا أُدين بالقيادة الخطرة، بعد اصطدام سيارته اللامبورغيني، التي تبلغ قيمتها 270 ألف جنيه إسترليني، بالحواجز على الطريق السريع M3 المتجه جنوباً بالقرب من تقاطع مينلي.

كما وُجهت إلى ستيرلينغ تهمة حيازة غاز الضحك بقصد استنشاقه بشكل غير قانوني، إلى جانب تهمة عدم تقديم عينة عقب توقيفه، وسيمثل أمام المحكمة الشهر القادم.

غاز الضحك.. مخاطر تهدد لاعبي كرة القدم

وأوضح التقرير أن أكسيد النيتروز، المعروف أيضاً باسم غاز الضحك، أصبح مادة غير قانونية في إنجلترا بعد إعادة تصنيفه مخدراً خاضعاً للرقابة من الفئة «C» في نوفمبر 2023، وينتشر على نطاق واسع بين لاعبي كرة القدم، رغم مخاطره الصحية، التي تشمل زيادة احتمالية الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وتلف الدماغ.

وعادة ما يأتي أكسيد النيتروز في عبوات كبيرة تُستخدم لملء البالونات، ثم يُستنشَق الغاز منها بشكل متكرر للحصول على حالة من النشوة قصيرة الأمد.

مسيرة حافلة مع كبار أندية إنجلترا

يُذكر أن رحيم ستيرلينغ (31 عاماً)، لعب لعدد من أبرز الأندية الإنجليزية، إذ ارتدى قمصان ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، ويبحث الجناح الإنجليزي حالياً عن تجربة جديدة بعد رحيله عن فينورد الهولندي هذا الصيف.