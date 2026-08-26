جددت مليشيا الحوثي الإرهابية مساء اليوم (الأربعاء)، قصف الأحياء السكنية في مديريتي المخا والخوخة غرب اليمن، بالصواريخ البالستية.

ورجح سكان محليون أن يكون الحوثي قد أطلق الصاروخين من منطقة الحوبان شرق تعز، فيما نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصادر عسكرية تأكيدها تعرض ميناء المخا لثلاثة صواريخ بالستية، في حين سقط صاروخ بالستي رابع داخل مدينة الخوخة، ولم يعرف بعد ما إذا كان هناك ضحايا مدنيون.

وأوضح المصدر أن المليشيا أطلقت الصواريخ الأربعة من مناطق سيطرتها في جبل أومان شرق مدينة تعز، وصل منها ثلاثة صواريخ إلى ميناء المخا، بينما سقط الصاروخ الرابع داخل مدينة الخوخة. ويأتي هذا الاعتداء الإرهابي في إطار استهداف مليشيا الحوثي المتكرر ميناء المخا والمنشآت المدنية في مديريات الساحل الغربي بمحافظة تعز وجنوب محافظة الحديدة.



من جهة أخرى، كشفت الأمم المتحدة سقوط أكثر من 60 ضحية مدنية نتيجة الهجمات التي نفذتها المليشيا على مناطق مأهولة بالسكان في محافظتي مأرب وتعز.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير إن تسعة مدنيين قُتلوا وأُصيب ما لا يقل عن 54 آخرين جراء الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على مناطق وأحياء سكنية في مدينتي مأرب وتعز والمخا، خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف التقرير أن نحو 67% من إجمالي الضحايا المُبلغ عنهم كانوا في مديرية المخا غرب تعز، وبعدد 42 مدنياً (7 قتلى و35 جريحاً)، مقابل 21 مدنياً في مأرب (2 قتلى و19 جريحاً)، فيما أُفيد بوقوع إصابات إضافية جراء هجمات استهدفت سفناً تجارية في مضيق باب المندب، إلا أن أعداد الضحايا لا تزال غير مؤكدة.



وأوضح المكتب الأممي أن هذه الهجمات تسببت بموجة نزوح جديدة للسكان من المناطق المستهدفة، إذ سُجل نزوح ما لا يقل عن 162 أسرة (نحو 1,134 شخصاً)، غالبيتها في محافظة تعز (120 أسرة)، بما في ذلك 35 أسرة من المخا و85 أسرة من مناطق أخرى في المحافظة، كما تم الإبلاغ عن نزوح إضافي في الحديدة (21 أسرة)، ولحج (18 أسرة)، ومحافظة مأرب (ثلاث أسر). وأوضح التقرير أن الأعمال العدائية أثرت على البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية ومواقع النازحين، إذ أوقف ميناء المخا عملياته بشكل مؤقت، كما جرى الإبلاغ عن أضرار لحقت بالملاجئ في مأرب.