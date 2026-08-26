اختطف قراصنة صوماليون سفينة شحن قبالة سواحل منطقة بونتلاند، وفق تقارير إعلامية، قبل أن تتعرض المنطقة لهجوم جوي غامض أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن القراصنة استولوا على السفينة التي ترفع علم الكاميرون، واقتادوا طاقمها المكون من 10 أفراد.

ونقل مصدر رسمي صومالي تحدث إلى وكالة «أسوشيتد برس» أن السفينة اعتُرضت على بعد نحو 3.5 ميل بحري من ساحل ماريا، في منطقة إيل التابعة لبونتلاند.

وأوضح المصدر أن القراصنة قادوا السفينة بعد السيطرة عليها باتجاه سواحل نوغال، فيما ضم طاقمها 6 هنود ومواطناً تركياً وآخر جورجياً، إضافة إلى حارسين أمنيين من صربيا.

وتشير التقارير إلى أن 8 قراصنة شاركوا في العملية، ويُعتقد أنهم ينتمون إلى المجموعة نفسها التي تورطت في اختطاف السفينة «M/V Sward» في 26 أبريل الماضي.

وتأتي الواقعة في وقت تشير المعلومات المتداولة إلى عودة نشاط القرصنة قبالة السواحل الصومالية خلال 2026، بعد سنوات من تراجع الظاهرة التي كانت تمثل أحد أبرز التهديدات للملاحة التجارية في خليج عدن والمحيط الهندي.

وبحسب التقارير، جرى اعتراض 5 سفن تجارية منذ أبريل الماضي، ولا تزال 4 منها محتجزة لدى القراصنة، إلى جانب 67 من أفراد أطقمها، في وقت لم تحسم المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين بعد.

ويثير تجدد عمليات القرصنة مخاوف جديدة بشأن أمن خطوط الملاحة التجارية في المنطقة، التي تشهد أصلاً اضطرابات أمنية متزايدة، خصوصاً مع استمرار التهديدات التي تواجه السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.