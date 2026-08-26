أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الأربعاء)، توقيف مواطن سوري عند الحدود اللبنانية السورية أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية، وضبط الشحنة. وقال الجيش في بيان إن وحدة عسكرية نفذت العملية وصادرت القذائف المضبوطة في بلدة عيحا بقضاء راشيا، وجرى تسليمها إلى الجهات المختصة، مبيناً أن وحدة أخرى من الجيش أوقفت 10 سوريين في بلدة شعت بقضاء بعلبك لتورطهم في إشكال وقع داخل أحد مخيمات النازحين في البلدة.



وأشار البيان إلى أن التحقيقات بوشرت مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تتابع الجهات المعنية الإجراءات اللازمة بشأن المضبوطات.



وكانت السلطات السورية قد ضبطت الشهر الماضي شحنة أسلحة مخبأة في سيارة متجهة إلى لبنان عبر أمانة جمارك جديدة يابوس في ريف دمشق. وذكرت الأجهزة الأمنية السورية أن المضبوطات شملت 226 قنبلة من نوع «RGC»، كانت مخبّأة بإحكام ضمن مخابئ سرية داخل إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية.



وتشهد الحدود والمنافذ الجمركية السورية عموماً حالة تأهب أمني في ظل الإجراءات التي يتخذها البلدان لمنع التهريب وحماية أراضيهم.