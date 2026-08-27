صعد عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 17% خلال يوليو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مارس 2025، (منذ 17 شهراً) في ظل تراجع الصادرات وزيادة الواردات، وذلك بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.



وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الجملة بنسبة 1.3% على أساس شهري وبنسبة 5.7% على أساس سنوي إلى 959.1 مليار دولار.



39.9 تريليون دولار ديون



وعلى صعيد مستويات الديون، بلغ الدين الوطني الأمريكي نحو 39.9 تريليون دولار في منتصف أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز 40 تريليون دولار خلال أيام قليلة. ووفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الخزانة الأمريكية، يتكون إجمالي الدين من الديون المستحقة على الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى الديون المملوكة للجمهور والمستثمرين. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية.نت»، نقلاً عن تقرير نشرته «Fortune».



مستويات هائلة



ويرى كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك أوف أمريكا للأبحاث مايكل هارتنت أن استراتيجيته المعروفة باسم «أي شيء سوى السندات» تزداد وجاهة يوماً بعد يوم. ويتوقع هارتنت أن يرتفع الدين الوطني الأمريكي إلى 50 تريليون دولار بحلول عام 2029. ويحذر هارتنت من أن الولايات المتحدة تواصل تراكم مستويات هائلة من الديون، مما يجبر الحكومة على إصدار كميات متزايدة من السندات.