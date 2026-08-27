في حادثة تشبه مشاهد الأفلام السينمائية، كشفت الفنانة المصرية ميمي جمال عن موقف عصيب تعرضت له خلال إحدى رحلاتها على الطريق المتجه إلى مدينة الإسكندرية، بعدما سُرق جزء من مقتنياتها دون أن يشعر أحد.

خلال ظهورها التلفزيوني في برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان عبر القناة المصرية الأولى، أوضحت النجمة الشهيرة أنها كانت في طريقها للمشاركة في عروض مسرحية بعروس البحر المتوسط، واعتمدت على سيارة نقل مفتوحة (نصف نقل) لنقل الحقائب والمستلزمات الخاصة بالمسرح، بينما كانت هي تستقل سيارتها الخاصة في نفس القافلة.

لكن المفاجأة الصادمة جاءت أثناء سير السيارات على الطريق، إذ اقتربت سيارة أخرى من سيارة النقل المحملة بالحقائب والمعدات المسرحية، وتمكن ركابها في لحظات خاطفة من الاستيلاء على الحقائب وسرقتها أثناء تحرك السيارات!

والأمر الأغرب أن السرقة تمت ببراعة شديدة وفي خفاء تام، حيث لم يتنبه سائق سيارة النقل للعملية أثناء حدوثها، ولم يكتشف الجميع تبخر المتعلقات الثمينة إلا بعد الوصول، لتبقى هذه الواقعة واحدة من أغرب حوادث السرقات التي واجهتها خلال مشوارها.

على الجانب الفني، تستعد الفنانة ميمي جمال للظهور مجدداً أمام الجمهور من خلال مشاركتها في بطولة فيلم «ريد فلاج»، إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وجميلة عوض، ونسرين أمين، وانتصار، والذي يدور في إطار كوميدي اجتماعي يناقش تعقيدات العلاقات العاطفية وما يتخللها من شك وغيرة وثقة.