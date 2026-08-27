ضبطت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في محافظة ضباء بمنطقة تبوك مواطنين خالفا لائحة الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية، بعد قيامهما بالصيد دون الحصول على تصريح نظامي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات المتبعة بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد حرس الحدود أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لحماية الثروات المائية الحية والمحافظة على البيئة البحرية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالحياة الفطرية عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، مشددًا على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.