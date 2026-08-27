شهد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مقر الإمارة، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة المنطقة والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بنجران.

وأكد الأمير جلوي أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية في تنمية رأس المال البشري، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية نوعية تسهم في تحسين الأداء وتمكين الكوادر الوطنية.

ووقّع الاتفاقية مدير عام الموارد البشرية بإمارة المنطقة علي بن حسن آل سالم، ومدير عام التدريب التقني والمهني المهندس محمد بن علي آل زمانان، حيث تشمل الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وملتقيات تخصصية لمنسوبي الإمارة، إضافة إلى إتاحة فرص التدريب التعاوني للمتدربين والمتدربات في منشآت التدريب التقني داخل المنطقة، وتنفيذ مبادرات وأنشطة مجتمعية وتوعوية مشتركة.