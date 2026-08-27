أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، اليوم (الخميس)، أن إسلام آباد تواصل جهودها من أجل التوصل إلى حل لأزمة الشرق الأوسط.



ونفى أندرابي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، نقل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير رسائل جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إيران خلال الأيام الماضية، مشددًا بالقول: «ما أُثير حول نقل الجنرال منير رسائل للإيرانيين خلال زيارته الأخيرة غير صحيح».



وأوضح أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران جاءت في إطار الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مبينًا أنها ركزت على وضع حد للجمود الحالي والعودة إلى استئناف الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والسلام الإقليميين.



وأشار إلى أن الزيارة كان هدفها إعطاء دفعة للجهود الرامية إلى فتح مضيق هرمز، مبينًا أن إسلام آباد تواصل مع الدول الصديقة للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وأنها تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والتوصل إلى تسوية عادلة للصراع.



وأشاد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية بالعلاقات التجارية بين باكستان وإيران، لافتًا إلى أن بلاده لديها الرغبة في تعزيز روابط التجارة مع طهران.



في غضون ذلك، أظهرت بيانات شركة «كبلر»، اليوم، أن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز لا تزال ضعيفة في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، رغم الأنباء الواردة عن المحادثات بين طهران ومسقط بشأن المضيق.



وأفادت بيانات «كبلر» بأن حركة سفن نقل السلع الأولية عبر مضيق هرمز أمس (الأربعاء) ارتفعت مقارنة بيوم الثلاثاء، لكنها ظلت دون متوسطها خلال الأيام العشرة الماضية.