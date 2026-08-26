يستعد مسرح للعرائس، لتقديم حفلين جديدين يجسدان حضور أم كلثوم على الخشبة بطريقة فنية مبتكرة، حيث تُقام العروض الأسبوع المقبل يومي الأربعاء والخميس الموافقين 2 و3 سبتمبر، وتتضمن أداءً لعدد من أشهر أغنياتها، من بينها (هذه ليلتي) و(إنت عمري).

كلثوم

ويأتي تنظيم الحفلين ضمن برنامج العروض الشهرية التي يحتضنها مركز ثقافي بمصر، حيث يقدّم عبر مسرح للعرائس تجارب فنية تستعيد رموز الطرب العربي الأصيل، مثل عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وغيرهما، عبر عروض تحاكي حضورهم على المسرح بأسلوب بصري مبتكر.

وانطلق مشروع (أم كلثوم تعود من جديد) عام 2006 مع تأسيس مسرح عرائس الساقية، ليصبح منذ ذلك الحين أحد أكثر العروض استقطابًا للجمهور، حيث تُقدَّم حفلة شهرية في الخميس الأول من كل شهر بقيادة المهندس محمد الصاوي الذي يتولى تحريك العرائس وتطوير العرض. وقد جرى توسيع عدد الحفلات خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإقبال الجماهيري المتزايد.