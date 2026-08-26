في لفتة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، قطعت المطربة والنجمة التركية أويكو غورمان حفلها الغنائي المباشر، لتفاجئ الجمهور بأغنية خاصة أهدتها للنجم المصري محمد صلاح، احتفالاً بتألقه مع نادي طرابزون سبور وقيادته للفوز على باشاك شهير في الدوري التركي.

وفور وصول نبأ انتصار طرابزون سبور وتسجيل صلاح هدفي الفوز بنتيجة 2-1، لم تتمالك الفنانة التركية فرحتها وهي على المسرح، لتتوقف عن أداء برنامجها الغنائي وتردد بحماس أمام الحاضرين: «الله الله الله، محمد صلاح». وتفاعل الجمهور الحاضر بشكل كبير مع هذه اللحظة، قبل أن تنشر غورمان المقاطع عبر حساباتها الرسمية لتخليد المناسبة وتهنئة النجم المصري.

وتُعد أويكو غورمان من ألمع النجمات في تركيا، ويرتبط احتفالها الحماسي بالانتماء الكروي لعائلتها: