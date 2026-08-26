كشف المطرب المصري حكيم تفاصيل علاقته بالجمهور ورؤيته لتطور الأغنية الشعبية، إلى جانب كواليس تعاونه مع مطرب الجيل الجديد حودة بندق، مؤكداً أن مواكبة العصر والوصول إلى مختلف الأجيال من أبرز تحديات الفنان في الوقت الحالي.

قال المطرب المصري حكيم، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، إن تفاعله مع الجمهور يمثل سر نجاح حفلاته، موضحاً أن الجمهور المصري يتميز بحماس خاص يجعله يشعر بأنه واحد منهم ويشاركهم أجواء السهرة.

الأغنية الشعبية مستمرة

وأشار حكيم إلى أن الأغنية الشعبية لا تزال تحتفظ بمكانتها لدى الجمهور، بفضل قدرتها على الوصول إلى شرائح واسعة ومختلفة من المجتمع، لافتاً إلى حرصه طوال مشواره على تقديمها بأشكال موسيقية متعددة تواكب روح العصر، إلى جانب تجاربه في الديوهات مع نجوم من جنسيات مختلفة.

ديو حودة بندق للوصول للشباب

وبشأن تعاونه في ديو غنائي مع مطرب المهرجانات حودة بندق، كشف حكيم أن الديو جاء انطلاقاً من رغبته في التواصل مع شريحة جديدة من المستمعين، خصوصاً الشباب الذين لم يعاصروا بدايات تجربته الفنية.

وأوضح أن الفكرة كانت الاستفادة من قاعدة جمهور حودة بندق الشابة للوصول إلى أجيال جديدة وتعريفها بتجربته، مؤكداً أن التفاعل الذي حققته الأغنية أسعده، وأكد نجاح الرهان على التعاون.

«أنا أنافس نفسي»

وعن المنافسة، قال حكيم إنه لا ينشغل بمنافسة زملائه، وإنما يعتبر نفسه منافساً لتجربته، معرباً عن إعجابه بعدد من نجوم الأغنية الشعبية من بينهم محمود الليثي وأحمد شيبة ورضا البحراوي ومصطفى حجاج وغيرهم.

رقابة ذاتية على الكلمات

وشدّد حكيم على أنه يتعامل بحرص مع اختيار كلمات أغنياته سواء في أعماله المنفردة أو الديوهات، مؤكداً أنه يضع لنفسه رقابة قبل طرح أي أغنية للجمهور.

وأضاف أنه يرفض تقديم كلمات يمكن أن تخدش حياء الأسرة، مشيراً إلى أن وجود رقابة على القنوات التقليدية كان يوفر قدراً من الضبط، بينما جعل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي عملية السيطرة على المحتوى أكثر صعوبة.