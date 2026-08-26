أطلقت "تداول السعودية" وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" اليوم حزمة من التعديلات الهيكلية في سوق المشتقات المالية، تشمل خفض الرسوم وإعفاءات لمدة عام وتعديل آليات صناعة السوق، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة وتوسيع مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات.



خفض رسوم



وتستهدف التعديلات العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" (MT30) والعقود المستقبلية للأسهم المفردة. وتشمل خفض رسوم التداول والمقاصة والرسوم التنظيمية ورسوم التسوية النهائية، إلى جانب إعفاء كامل لمدة عام من رسوم تداول العقود المستقبلية ورسوم التسوية النهائية، بحسب بيان نشرته سوق الأسهم السعودية "تداول".



ومنحت "مقاصة" إعفاءات إضافية من الرسوم المرتبطة بالحسابات المنفصلة الإضافية للضمانات وخدمات التخلي والتلقي، في إطار مساعيها لخفض تكلفة المشاركة وتنشيط التداول في سوق المشتقات.



رفع الكفاءة



وأجرت "مقاصة" مراجعة لمستويات الهامش وعززت آليات المقاصة بين الهوامش عبر تواريخ الاستحقاق المختلفة ومنتجات العقود المستقبلية، بما يستهدف رفع كفاءة استخدام رأس المال. وأطلقت الشركة حاسبة للهامش عبر موقعها الإلكتروني لتمكين الأعضاء من احتساب متطلبات الهامش لمنتجات المشتقات المدرجة.



وقال المدير التنفيذي لـ"تداول السعودية" محمد الرميح: "إن تطوير سوق المشتقات يأتي ضمن الأولويات الإستراتيجية للشركة، من خلال تمكين المشاركين وتعزيز عمق السوق والاستثمار في البنية التحتية بما يدعم تنافسية السوق المالية السعودية إقليمياً وعالمياً".