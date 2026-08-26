أكدت العضوة في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع بشكل إضافي، مشيرة إلى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط وقوة اقتصاد منطقة اليورو يشكلان مخاطر تصاعدية على التضخم.

وقالت شنابل في مقابلة مع بلومبرغ نُشرت اليوم: «عند معدل السياسة النقدية الحالي، من غير المرجح أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط، وبالتالي سيكون من الضروري مزيد من التشديد النقدي».

رفع كلفة الاقتراض

وترى العضوة الألمانية أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بسبب عوامل جيوسياسية واقتصادية، مما يستدعي استمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع كلفة الاقتراض لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، خاصة مع بقاء تأثيرات حرب الشرق الأوسط على أسواق الطاقة سارية. وتأتي تصريحات شنابل في وقت تتجه فيه توقعات الأسواق نحو رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التوترات الجيوسياسية إلى تعقيد مهمة كبح التضخم في منطقة اليورو.