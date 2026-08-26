صعد فائض الميزان التجاري السعودي خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 53.17% على أساس سنوي، وارتفعت قيمة التجارة الخارجية لأكثر من تريليون ريال، بالتزامن مع ارتفاع حجم الصادرات بنحو 7.3% مقابل انخفاض الواردات 2.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت المملكة فائضاً تجارياً خلال النصف الأول من عام 2026 بواقع 154.72 مليار ريال، مقابل 101.01 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام 2025، وذلك بحسب إحصاءات نشرتها مواقع إخبارية استناداً إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

3 أشهر

وسجلت المملكة زيادة بالفائض التجاري خلال ثلاثة أشهر من النصف الأول للعام الحالي، كان أبرزها مارس الماضي، حيث قفز الفائض خلاله بنحو 213.7% إلى 56.49 مليار ريال.

وأسفر الربع الثاني من العام الحالي عن تحقيق المملكة فائضاً تجارياً بواقع 61.52 مليار ريال، مقابل 93.2 مليار ريال في الربع الأول.

وارتفع حجم التجارة السلعية الخارجية للمملكة خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 2.82% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.052 تريليون ريال، مقابل 1.024 تريليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أعلى مستوى

وسجل شهر فبراير الماضي أعلى مستوى للتبادل التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 183.17 مليار ريال، بعد ارتفاعه بنحو 10.3% على أساس سنوي، فيما كان شهر يونيو الماضي الأدنى بواقع 158.21 مليار ريال وبانخفاض 3.86% على أساس سنوي.

وبلغت التجارة الخارجية للمملكة 510.44 مليار ريال في الربع الثاني من 2026، مقابل 542.13 مليار ريال بالربع الأول من العام ذاته.