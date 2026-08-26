نفّذ مركز السكري والغدد الصماء بمستشفى الملك عبدالعزيز، أحد مكونات تجمع جدة الصحي الأول، فعالية توعوية تحت شعار «معاً لصحة أفضل»، لتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والحد من عوامل الخطورة.



وتناولت الفعالية التوعية بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وسبل الوقاية منها، وأهمية المتابعة الصحية والفحوصات الدورية لاكتشاف عوامل الخطورة والتعامل معها مبكراً.



كما شملت تقديم فحوصات واستشارات طبية للمستفيدين، والتأكيد على أهمية التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام، ضمن جهود تجمع جدة الصحي الأول لتعزيز الرعاية الوقائية وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع مستهدفات نظام الأمراض المزمنة ومسار صحة المجتمع في نموذج الرعاية الصحية السعودي.