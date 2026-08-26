استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بدر المهاشير، برفقة طلاب وطالبات المنطقة الحاصلين على جوائز دولية.



وهنّأ الطلاب والطالبات على ما حققوه من إنجازات مشرفة في المحافل العلمية الدولية، مشيداً بما عكسوه من مستوى علمي مميز، مؤكداً أن هذه النتائج تجسد ما يمتلكه أبناء وبنات الوطن من قدرات وإمكانات واعدة، وما يحظون به من رعاية واهتمام من القيادة يسهمان في تمكينهم من المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي، متمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة مسيرة التميز.



وقدّمت المهاشير لأمير المنطقة الشرقية عرضاً عن أبرز ما حققه أبناء وبنات المنطقة من إنجازات في عدد من الأولمبيادات والمسابقات العلمية الدولية، شملت أولمبياد العلوم النووية الدولي الذي أُقيم بمحافظة جدة بمشاركة 19 دولة، وحقق خلاله الطلبة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وأولمبياد الذكاء الاصطناعي الدولي في جمهورية كازاخستان، وحقق خلاله الطالب ميدالية برونزية، والأولمبياد الدولي الحادي والعشرين للمواصفات في جمهورية كوريا الجنوبية، وحققوا خلاله ميداليات بلاتينية وفضية وبرونزية ضمن مشاركة المنتخب السعودي للمواصفات، وأولمبياد الفيزياء الدولي في جمهورية كولومبيا، وحققوا خلاله ميداليات فضية وبرونزية، وأولمبياد الرياضيات الدولي في جمهورية الصين، وحققوا خلاله ميداليات برونزية، وأولمبياد المعلوماتية الدولي في جمهورية أوزبكستان، وحقق خلاله الطالب ميدالية فضية.



وأكّدت المهاشير أن اهتمام أمير المنطقة الشرقية يمثّل دافعاً لمنسوبي التعليم لمواصلة اكتشاف المواهب ورعايتها، وتوفير البيئة التعليمية المحفزة التي تسهم في صناعة المزيد من قصص النجاح والتميز.