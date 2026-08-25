اشترطت مديرية الجوازات السعودية على خدمة التفويض الإلكتروني لعدد من الخدمات أن يكون المفوّض له سعودياً وامتلاك حساب نشط لكل من المفوِّض والمفوَّض له على منصة «أبشر». وأتاحت الجوازات إمكانية إلغاء التفويض متى رغب الطرفان.

تتيح الخدمة الإلكترونية للمستفيد تفويض شخص آخر لينوب عنه في إنهاء المعاملات الخاصة بقطاع الجوازات دون الحاجة للمراجعة الشخصية، وتوفر الخدمة الرقمية الوقت والجهد على المستفيدين وتنفيذ المعاملة في الوقت المحدد بدقة.

وكانت الجوازات السعودية كشفت في وقت سابق عن الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني، وقدمت قائمة بالخدمات المتاحة وتشمل: إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين، الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز، إصدار هوية مقيم، تجديد هوية مقيم، استلام هوية مقيم بعد الطباعة، إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة، إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي، الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم، الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم، الإبلاغ عن تغيب العمالة، إضافة تابع وفصل تابع.

كما تشمل قائمة الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني تحويل تابع إلى رب أسرة، تغيير مهنة، نقل خدمات، نقل معلومات، تمديد تأشيرة الزيارة، إصدار الجواز، تجديد الجواز، استلام الجواز، تسجيل خرج ولم يعد، تفويض خدمات مقيم، فحص الجواز السابق. ويشترط للتفويض سريان صلاحية الهوية الوطنية أو الإقامة، وخلو الطرفين من المخالفات أو القيود المالية بحسب نوع الخدمة المفوض بها.