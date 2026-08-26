يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ مصر خلال أيام، في أول زيارة من نوعها منذ عام 2016، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية والرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء.

وقالت الخارجية الصينية إن الرئيس الصيني سيحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان ثم يزور مصر في الفترة من 30 أغسطس الجاري إلى الثالث من سبتمبر القادم.



وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس الصيني سيجري زيارة رسمية إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن المحادثات ستتناول «مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية».



وكانت آخر زيارة للرئيس الصيني إلى مصر في 20 يناير 2016، في زيارة دولة استمرت أياماً عدة، إذ شارك في الاحتفال بمرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وبدأت مصر والصين مناورات «نسور الحضارة 2026»، (السبت) الماضي، بمشاركة مقاتلات صينية متطورة، للعام الثاني على التوالي، في خطوة تعكس تنامي التقارب العسكري بين الجانبين، في وقت تبحث فيه القاهرة عن بدائل لتحديث أسطولها الجوي.



وسبق أن شاركت الصين، وفق المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، في النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران، بدعوة من القوات الجوية المصرية في 2024، إذ أرسل سلاح الجو الصيني 7 طائرات مقاتلة من طراز J-10 عالية الأداء تابعة لفريق «بايي» للاستعراضات الجوية، وطائرة نقل من طراز Y-20 للمشاركة في المعرض، وفق صحيفة «China Daily».



لم تكن هذه المناورات ملمح التقارب العسكري الوحيد بين مصر والصين في سلاح الجو، ففي العام 2024، كان قائد القوات الجوية المصرية آنذاك الفريق محمود فؤاد عبدالجواد، مع وفد رسمي رفيع المستوى، في زيارة إلى معرض بكين، والتقى قيادات سلاح الجو الصيني، وفق بيان لوزارة الدفاع المصرية.