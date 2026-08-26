أعلن الكرملين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» CIA جون راتكليف وصل إلى موسكو؛ لإجراء محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحيفة «واشنطن بوست»: إن راتكليف جاء إلى موسكو؛ لإجراء اتصالات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وأضاف لوسائل الإعلام الروسية، اليوم (الأربعاء)، أن راتكليف لم يلتقِ بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يكشف أي تفاصيل بشأن المحادثات.



وكان المتحدث باسم الكرملين قال، أمس (الثلاثاء)، إنه لا علم لديه بشأن زيارة راتكليف، وذلك بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في موسكو.



وسخر معلقون روس من تصريح المتحدث باسم الكرملين بعد انتشار صور الطائرة على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين كيف يمكن لطائرة تقل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن تصل إلى العاصمة الروسية دون علم الكرملين.



ومن المرجح أن تكون هذه أول زيارة لراتكليف إلى موسكو منذ توليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.



وزار سلفه ويليام بيرنز روسيا عام 2021 بناء على طلب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والتقى الرئيس بوتين في مسعى للحيلولة دون تصعيد التوتر بشأن أوكرانيا. ولم تُكشف التفاصيل بشأن الغرض من زيارة راتكليف الأخيرة. وتتردد تكهنات واسعة النطاق بأنه ربما يسعى إلى تحذير روسيا من مغبة مزيد من التصعيد للحرب في أوكرانيا.