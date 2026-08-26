هبطت مروحية من طراز «بلاك هوك» تابعة للجيش الأمريكي بشكل غير مخطط له، مساء (الثلاثاء)، في منطقة حرجية ضمن سفوح جبال كولورادو غربي مدينة دنفر، فيما أكدت السلطات أن الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها لم يصابوا بأذى.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة جيلبين إن المروحية هبطت في منطقة تقع شمال متنزه «جولدن جيت كانيون» الحكومي، موضحة أن أربعة أشخاص كانوا على متنها وقت وقوع الحادثة، دون ورود تقارير عن إصابات.

وأكد مسؤولان في الجيش الأمريكي لشبكة «CBS News» أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

«حادثة طيران» خلال مهمة تدريبية

ووصف متحدث باسم الجيش الأمريكي الواقعة بأنها «حادثة طيران» وقعت أثناء تنفيذ عملية تدريب روتينية.

وتتبع المروحية الفوج 160 للطيران بالعمليات الخاصة، المعروف باسم «نايت ستوكرز»، المتمركز في قاعدة فورت كامبل بولاية كنتاكي.

ولم تكشف السلطات حتى الآن طبيعة العطل أو الظروف التي دفعت طاقم المروحية إلى الهبوط في المنطقة الحرجية، كما لم يتضح ما إذا كانت المروحية تعرضت لأضرار مادية.

تحقيق عسكري في الواقعة

وأعلن الجيش الأمريكي فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وتحديد أسبابها.

وقال الجيش، في بيان صدر الثلاثاء، إن الفوج 160 للطيران بالعمليات الخاصة «على علم بحادثة طيران وقعت في 25 أغسطس 2026 خلال عمليات تدريب روتينية بالقرب من دنفر، كولورادو».

وأضاف البيان أن قيادة الفوج تتعامل بجدية مع جميع حوادث التدريب، وتضع سلامة أفرادها على رأس أولوياتها.

وأوضح الجيش أن الواقعة تخضع حاليًا لتحقيق يتعلق بالسلامة؛ ولذلك لن يقدم في الوقت الراهن معلومات أو تعليقات إضافية بشأن الحادثة، محيلًا الاستفسارات إلى مكتب الشؤون العامة التابع لقيادة طيران العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي.

وتأتي الواقعة في إطار عمليات التدريب الروتينية للقوات الأمريكية، فيما ينتظر أن تكشف نتائج التحقيق عن الأسباب التي أدت إلى هبوط المروحية بشكل غير مخطط له في المنطقة الجبلية.