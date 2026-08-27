أعاد الفنان طه دسوقي الحديث عن أبرز محطات حياته الشخصية، كاشفاً أن خوفه من الوحدة كان الدافع وراء اتخاذه قرار الزواج، كما تطرق إلى نظرته للإنجاب والخيانة الزوجية، خلال ظهوره في برنامج «ABtalks» مع الإعلامي أنس بوخش.

وأوضح دسوقي أنه لم يكن مقتنعاً في البداية بفكرة الزواج، لكنه غيّر رأيه بعد تعرّفه إلى زوجته نادين، التي كانت تشاركه النظرة نفسها تجاه هذه المؤسسة.

وقال: «لم أكن معترفاً بمشروع الزواج حتى التقيت نادين، وهي أيضاً كانت تراه مشروعاً فاشلاً، فاتفقنا، وتزوجنا لأنني أخشى البقاء بمفردي وأخاف الوحدة».

وكشف أن زوجته تكبره بخمس سنوات، مؤكداً أن فارق العمر لم يشكل أي عائق، بل وجد في علاقتهما قدراً كبيراً من التفاهم والنضج الفكري، مشيراً إلى أنه كان يبحث عن شريك يشاركه تفاصيل حياته.

تأجيل الإنجاب

وعن الإنجاب، أوضح أنه ينظر إلى الأبوّة بوصفها تجربة جميلة ومسؤولية كبيرة، لكنه لا يرى أن الوقت الحالي مناسب لخوضها، مضيفاً: «من الرائع أن يكون لديك طفل، لكنني لا أعتقد أن الوقت مناسب لي الآن.. أنا لسه بربي نفسي».

الخيانة والأسرار

كما تحدث عن موقفه من الخيانة الزوجية، مؤكداً أنه لا يستطيع الاستمرار في علاقة تقوم على الخداع أو إخفاء الأسرار، وقال: «لا أستطيع العيش مع الأسرار، فهذا عبء كبير، وأنا لا أجيد الكذب».

وخلال الحوار، ظهر طه دسوقي بصورة مختلفة عن شخصيته الكوميدية المعتادة، إذ تحدث بصراحة عن مخاوفه الشخصية والتجارب التي أسهمت في تشكيل شخصيته، وكيف تبدلت نظرته إلى نفسه وإلى الآخرين مع مرور الوقت.

واختتم حديثه بالتطرق إلى مفهومه للسعادة، موضحاً أنه لم يعد يراها حالة دائمة، بل يجد إحساسه الحقيقي بالسلام في الشعور بالراحة والاطمئنان مع الأشخاص المقربين، والعيش بعيداً عن المشكلات الكبيرة.