ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت مناطق حدودية بين النيبال وإقليم التبت الصيني إلى (160) قتيلاً، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

وقالت الشرطة النيبالية إنها انتشلت (157) جثة، بينما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بمقتل ثلاثة أشخاص وفقدان (265) آخرين جراء انهيار طيني في منطقة حدودية بالتبت.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ناجين وسط الطين والركام، في حين حذرت السلطات من احتمال حدوث فيضانات جديدة بسبب انسداد مجرى أحد الأنهار.

وأشارت السلطات النيبالية إلى أن الكارثة تسببت أيضاً في فقدان مئات السياح، بينهم أجانب، وتضرر نحو (430) ميغاواط من قدرات إنتاج الكهرباء في البلاد.