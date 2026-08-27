انتهى صنّاع المسلسل السعودي «المستشفى»، من تصوير جميع مشاهده، ليصبح العمل جاهزاً للعرض خلال الفترة القادمة، في تجربة درامية قصيرة تقدم معالجة سعودية للمسلسل التركي الشهير «الطبيب المعجزة»، الذي عُرض عام 2019.

واحتفل الفنان تركي اليوسف بانتهاء التصوير، بعدما شارك متابعيه عبر حسابه في «إنستغرام» صورة لقالب حلوى يحمل الملصق الدعائي للمسلسل، معلناً إسدال الستار على مرحلة التصوير.

ويتكون «المستشفى» من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول شاب سعودي مصاب بالتوحد، ويمتلك قدرات ذهنية وذاكرة استثنائية ومهارات جراحية لافتة، ويسعى لتحقيق حلمه بالعمل جراحاً في مستشفى كبير، إلا أن رحلته تبدأ وسط تشكيك في قدراته من بعض الأطباء وإدارة المستشفى.

وتتغير النظرة إليه تدريجياً بعدما ينجح في التعامل مع حالات طبية معقدة وإثبات قدراته، بمساندة طبيب يتبنى موهبته ويجسد شخصيته تركي اليوسف.

ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب تركي اليوسف وعائشة كاي، كل من نرمين محسن، هاشم نجدي، نايف خلف، جبران الجبران، بندر الخضير، مشعل المطيري، محمد القحطاني ومروة علي، إلى جانب عدد من الفنانين.