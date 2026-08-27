أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الخميس)، تعاقده مع حارس المرمى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، قادماً من صفوف فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد حتى 2030

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصل برشلونة إلى اتفاق مع فنربخشة لضم دومينيك ليفاكوفيتش، بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم حتى 30 يونيو 2030».

أرقام ليفاكوفيتش

وخلال موسمين مع فنربخشة، شارك ليفاكوفيتش في 74 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 24 منها، ثم انضم إلى جيرونا على سبيل الإعارة في صيف 2025، لكنه لم يشارك في أي مباراة، قبل أن يعود إلى دينامو زغرب خلال فترة الانتقالات الشتوية، أيضاً على سبيل الإعارة، وشارك مع الفريق في 15 مباراة، استقبلت شباكه خلالها 10 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في ثماني مباريات، ليساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الكرواتي.

ميداليتان مع كرواتيا

ويُعد ليفاكوفيتش لاعباً أساسياً في تشكيلة المنتخب الكرواتي منذ عام 2017، وقد شارك في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم (2018، 2022، 2026)، وآخر نسختين من بطولة أوروبا (2021، 2024)، وفاز بالميداليتين الفضية والبرونزية في كأس العالم 2018 و2022 على التوالي.