أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم (الخميس)، تعاقده مع النجم المصري عمر مرموش، قادماً من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

إعارة مع إلزام الشراء

وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع المهاجم الدولي المصري عمر مرموش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من مانشستر سيتي، ويتضمن الاتفاق التزاماً بجعل الانتقال دائماً في الصيف القادم».

مرموش: متحمس للبدء

من جانبه، قال مرموش عقب توقيع العقد: «إنه شعور رائع أن أكون هنا، أنا متحمس للغاية للبدء مع الفريق، ولا أطيق الانتظار للقاء الجماهير، يُعد نادي توتنهام هوتسبير أحد أكبر الأندية في إنجلترا، إن لم يكن في العالم، وكان المشروع جذاباً للغاية بالنسبة لي».

وأضاف: «لقد تحدثت مع المدرب، وأعجبتني كلماته، أنا متأكد من أن شغفنا باللعبة سيتوافق بشكل جيد للغاية».

أرقام مرموش مع السيتي

وكان المهاجم المصري قد انتقل إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، قادماً من إينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين، شارك مرموش في 62 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وحصد مرموش لقبين مع مانشستر سيتي، هما كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كأس كاراباو)، وكأس الاتحاد الإنجليزي.