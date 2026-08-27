وقّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، اليوم، برنامجاً تنفيذياً لمذكرة التفاهم الموقعة في مجال الشؤون الإسلامية مع لجنة الشؤون الدينية وتنظيم التقاليد والاحتفالات والمراسم لدى حكومة جمهورية طاجيكستان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في المجالات الإسلامية والدعوية.

ووقّع البرنامج عن الشؤون الإسلامية وكيل الوزارة الدكتور عواد بن سبتي العنزي، فيما وقّعه عن الجانب الطاجيكي النائب الأول لرئيس اللجنة تاج الدين عبدالله زاده، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان خالد بن عبدالله الشمراني، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويتضمن البرنامج التنفيذي إقامة دورات علمية مشتركة لتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية والأئمة والخطباء والمؤذنين، والتعريف بسماحة الإسلام وبيان محاسنه، ومواجهة الغلو والتطرف، وبيان موقف الإسلام من القضايا المعاصرة، إلى جانب تزويد الجانب الطاجيكي بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمات معانيه، وإصدارات الوزارة من المطبوعات والكتب.

كما يشمل البرنامج تبادل الدعوات للمشاركة في الندوات والمؤتمرات الإسلامية ومسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي تُنظم في البلدين، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ للاطلاع على تجربة المملكة وخبراتها في خدمة القرآن الكريم وترجمة معانيه، وتنظيم معارض مشتركة للتعريف بالإسلام، إلى جانب عقد جلسات عمل مشتركة بالتناوب في مجال عمارة المساجد وصيانتها.

ويأتي توقيع البرنامج التنفيذي امتداداً لجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تعزيز حضور المملكة ورسالتها الإسلامية عالمياً، وتوثيق التعاون مع الجهات المعنية بالشؤون الإسلامية في مختلف الدول، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.