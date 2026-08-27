تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة خطية من دولة رئيس الوزراء في جمهورية بنغلاديش الشعبية السيد طارق رحمن، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وتسلّم الرسالة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية همايون كبير، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة بمقر المنظمة في جدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي.