رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أعمال الدورة الـ(121) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمنعقدة خلال الفترة 24 - 26 أغسطس 2026م، وذلك في مقر المنظمة بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة أصحاب المعالي وممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، وبحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، والمندوب الدائم للمملكة بالقاهرة السفير عبدالعزيز المطر، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني.

وألقى الوزير الراجحي في بداية الاجتماع كلمة رحّب فيها برؤساء أجهزة الخدمة المدنية أعضاء المجلس التنفيذي، مقدمًا جزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر الشقيقة حكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومؤكدًا أن هذا الاجتماع يعكس الالتزام بدعم وتعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك وجهود المنظمة، كما أكّد أهمية مواصلة العمل لتحقيق تنمية إدارية مستدامة، وتبني أفضل الممارسات الدولية، وتطوير قدرات الموارد البشرية، بما يعزز من دور المنظمة ومكانتها في دعم مسيرة التنمية الإدارية العربية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي من أبرزها استعراض الإنجازات التي حققتها المنظمة خلال العام 2025م، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، إلى جانب دراسة وبحث التصور المبدئي للدورة الثانية من الخطة الإستراتيجية للأعوام 2027–2030م.

وشارك الراجحي في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها العادية الـ59، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المنظمة وخططها المستقبلية، واستعرضت تقارير الإنجاز لعامي 2024م و2025م، والخطة الإستراتيجية والموازنة التقديرية لعامي 2027–2028م.

وشهد الاجتماع انتخاب المجلس التنفيذي للفترة 2026–2028م، واختيار هيئة الرقابة المالية والإدارية، واستعراض عدد من التجارب الإدارية الناجحة للدول الأعضاء.