تعمل أمانة منطقة عسير على تطوير منصة إلكترونية متخصصة لتنسيق أعمال البنية التحتية المستقبلية من خلال منظومة رقمية موحدة تسهم في تنظيم المشاريع وتكاملها، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتهدف المنصة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال البنية التحتية، بما يسهم في الحد من تداخل المشاريع وتكرار أعمال الحفر وإعادة التنفيذ ورفع مستوى التكامل بين المشاريع قبل البدء في تنفيذها، كما تتيح المنصة تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية، وربط المشاريع المستقبلية وفق خطط زمنية ومكانية واضحة بما يعزز القدرة على استباق حاجات البنية التحتية وتحقيق التكامل في تنفيذ الأعمال. ومن المتوقع أن تسهم المنصة في رفع مستوى التنسيق بين الجهات، وتحسين كفاءة إجراءات اعتماد وتنفيذ المشاريع إلى جانب الحد من الآثار الناتجة عن تكرار أعمال البنية التحتية في المواقع بما يدعم جودة المشهد الحضري ويرتقي بمستوى الخدمات في المنطقة.