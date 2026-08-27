أشاد المدير الفني لفريق الأهلي السعودي مارينو بوسيتش بالأداء الذي قدمه فريقه أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية 2026 «إنتركونتيننتال»، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة التي حجز من خلالها الأهلي مقعده في نهائي كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ)، بعد فوزه بهدف دون رد، ليضرب موعدًا مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم 19 سبتمبر القادم.



وأوضح بوسيتش أن فريقه واجه منافسًا قويًا فرض تحديات مختلفة خلال مجريات المباراة، مبينًا أن الروح الجماعية والجهد الكبير من اللاعبين أسهما في تحقيق الفوز، إلى جانب الدور المهم الذي قام به الحارس إدوارد ميندي في بعض اللحظات الحاسمة، مؤكدًا تميز الفريق بصفته منظومة متكاملة.



وأكد أن العمل الفني الذي نفذه الجهاز التدريبي بدأ ينعكس تدريجيًا على أداء اللاعبين، من خلال التأقلم مع الأفكار والأساليب الفنية الجديدة، معربًا عن رضاه عما قدمه اللاعبون وتنفيذهم للتعليمات المطلوبة داخل الملعب.



من جانبه، أكد المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي بيدرو موريرا، أن الأهلي يمتلك قدرات مميزة في استغلال الهجمات المرتدة والمساحات، الأمر الذي دفع فريقه إلى العمل على تضييق المساحات والحد من خطورة لاعبيه خلال التحضيرات للمباراة.



وأوضح أن فريقه سعى للعودة إلى أجواء المباراة وتسجيل هدف التعادل، إلا أن المحاولات لم تُكلل بالنجاح، معربًا عن فخره بما قدمه اللاعبون أمام فريق كبير ووسط حضور جماهيري مميز.