في ليلة عودة مورينيو للبرنابيو.. ريال مدريد يكتسح سوسيداد

حقق ريال مدريد فوزاً عريضاً على ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني «لا ليغا».

عودة مورينيو إلى البرنابيو

وشهدت مباراة الليلة عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب «سانتياغو برنابيو»، ​بعد أكثر من 13 عاماً من آخر مباراة خاضها على أرضه مدرباً لريال مدريد.

أهداف المباراة

سجل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ثلاثة أهداف لريال مدريد في الدقائق 40 و60 و80، فيما سجل فينيسيوس جونيور هدفاً في الدقيقة 68، بينما جاء هدف ريال سوسيداد الوحيد بتوقيع لوكا سوتشيتش في الدقيقة 44.

ترتيب الفريقين

وكان ريال مدريد قد افتتح مشواره في الليغا بفوز صعب على إسبانيول 2-1، ليتصدر جدول الترتيب -مؤقتاً- بصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن إشبيلية وريال بيتيس.

في المقابل، تذيل ريال سوسيداد ترتيب الدوري الإسباني، بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.