سرد عدد من أطباء القلب أبرز الأخطاء الشائعة التي تهدد صحة القلب، إلى جانب خطوات بسيطة لتصحيحها. شملت الأخطاء ثمانية أخطاء نشرها موقع "العربية.نت" نقلاً عن مقال نشره موقع "Health".



الإفراط في الملح



أول الأخطاء، الإفراط في تناول الملح، حيث يدخل الملح في العديد من الأطعمة اليومية مثل الحساء واللحوم المصنعة والخبز، ما يجعل استهلاك كميات كبيرة منه أمراً شائعاً. ورغم أن الجسم يحتاج إلى الصوديوم، فإن زيادته ترفع ضغط الدم، وهو من أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية وفشل القلب. ويوصي الأطباء بعدم تجاوز 2300 ملغ يومياً (نحو ملعقة صغيرة من الملح)، مع التركيز على الأطعمة الطازجة وتقليل الوجبات الجاهزة.



الجلوس والهاتف



وثاني الأخطاء، الجلوس لفترات طويلة، إذ إن قلة الحركة تؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكري، وهي عوامل تؤثر سلباً على القلب؛ لذا، ينبغي الحركة بانتظام، مثل المشي كل ساعة، أو ممارسة أي نشاط بدني بسيط خلال اليوم. وثالث الأخطاء، استخدام الهاتف قبل النوم، حيث إن التصفح قبل النوم يؤثر على جودة النوم بسبب الضوء الأزرق وزيادة التوتر، ما يرفع ضغط الدم ويزيد خطر أمراض القلب. ويُنصح بإبعاد الهاتف قبل النوم، واستبداله بقراءة كتاب أو تبني عادات نوم صحية.



أطعمة غير صحية



وضم رابع الأخطاء، الاحتفاظ بالأطعمة غير الصحية في المنزل، إذ إن وجود الوجبات السريعة والمصنّعة في المنزل يجعل استهلاكها عادة يومية، ما يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن. أما خامس الأخطاء، فهو ضعف العلاقات الاجتماعية، حيث يقول الأطباء إن العزلة والوحدة لا تؤثر فقط على الصحة النفسية، بل ترتبط أيضاً بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وبالتالي، الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، والتواصل المنتظم مع الأصدقاء والعائلة.



تجاهل الفحوصات



وسادس الأخطاء فهو تجاهل الفحوصات الدورية، حيث يتجاهل الكثيرون، خاصة في سن الشباب، فحوصات دورية، ما يؤدي إلى تأخر اكتشاف مشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكر؛ لذا، يُوصى بإجراء فحوصات منتظمة ومتابعة مؤشرات مثل ضغط الدم والكوليسترول والسكر. وضمت سابع الأخطاء الاعتقاد بأن التغيير لم يعد ممكناً، إذ يشعر البعض بأن الوقت قد فات لتغيير نمط حياتهم، خاصة إذا اعتادوا على عادات غير صحية، ولكن البدء بخطوات صغيرة، مثل تقليل حجم الوجبات أو زيادة النشاط تدريجياً.



تجاهل الأعراض



أما ثامن الأخطاء، فهو تجاهل الأعراض التحذيرية، حيث يتجاهل كثيرون أعراضاً مثل ألم الصدر، معتقدين أنها بسيطة، رغم أنها قد تكون مؤشراً على نوبة قلبية. ففي هذه الحالة، ينبغي طلب المساعدة الطبية فوراً عند ظهور أعراض مثل ألم الصدر أو الذراع أو الفك، خاصة إذا استمرت لأكثر من 15 دقيقة. وتؤكد هذه التحذيرات أن تحسين صحة القلب لا يتطلب تغييرات جذرية، بل يبدأ بخطوات بسيطة ومستدامة في نمط الحياة، من التغذية السليمة إلى النشاط البدني والنوم الجيد.