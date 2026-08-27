في مشهد سينمائي يجسد الإرادة البشرية ويُعيد إحياء الهندسة القديمة، شهدت شمال اليابان حدثًا استثنائيًا حبس أنفاس المتابعين، حيث احتشد نحو 1800 شخص في عطلة نهاية الأسبوع لخوض تحدٍ هندسي فريد من نوعه: سحب برج قلعة تاريخية يزن 360 طنًا باستخدام الحبال فقط!

الهدف لم يكن مجرد عرض للقوة، بل كان جزءًا من عملية جراحية معقدة لترميم «قلعة هيروساكي» الشهيرة. ولتجنب تفكيك هذا الصرح الثقافي النادر أو الإضرار به عقب تضرر جدار القلعة بفعل زلزال قوي، فضلت السلطات الاعتماد على تقنية تقليدية عريقة تُعرف بـ«هيكيا» (Hikiya)، وهي فن تحريك المباني الضخمة ببطء شديد عبر القضبان والبكرات.

وتحت صدى صرخات التشجيع التقليدية «سو ري.. سو ري»، تناوبت مجموعات ضخمة تضم كل منها 80 شخصًا على شد حبال عملاقة يبلغ طولها 30 متراً. وعلى مدار يومين متتاليين من الحماس والعمل الجماعي، نجح المشاركون في إزاحة البرج العملاق مسافة تجاوزت المترين (1.13 متر في اليوم الأول، و1.09 متر في اليوم التالي) نحو موقعه الأصلي.

المشروع لم يثِر إعجاب السكان المحليين فحسب، بل تحول إلى حدث عالمي:

إقبال قياسي: تقدم أكثر من 8,000 شخص بطلبات للمشاركة، أي ما يعادل 4 أضعاف العدد المتاح (1,800 مشارك فقط).

مشاركة عابرة للقارات: لم تقتصر الفرق على أبناء مدينة هيروساكي أو اليابان، بل شهدت مشاركة عشاق للتراث قادمين من أمريكا الشمالية، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا.

وأوضح كينسوكي هاياساكا، رئيس قسم الحدائق والمساحات الخضراء بالمدينة، أن هذه المبادرة المذهلة ليست الأولى من نوعها، إذ يعود تاريخ إشراك الجمهور في نقل البرج إلى عام 2015، لتكون أول عملية «هيكيا» يقودها المواطنون وأول استخدام لهذه التقنية لنقل قلعة يابانية منذ قرن تقريبًا.

إنها ليست مجرد صيانة لآثار قديمة، بل تجربة حية تُثبت كيف يمكن للتكنولوجيا التراثية وقوة التكاتف المجتمعي أن تحرك جبالًا من الحجارة والخشب دون أن تفقد حجرًا واحدًا من تاريخها.