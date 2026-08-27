هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيسةَ جمهورية مولدوفا السيدة مايا ساندو، بذكرى يوم استقلال بلادها، معربًا في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لها بدوام الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة لرئيسةَ مولدوفا مايا ساندو، عبّر فيها عن خالص التهاني بهذه المناسبة الوطنية، متمنيًا لها موفور الصحة والعافية، ولبلادها استمرار النمو والازدهار.

وتأتي البرقيتان في إطار ما توليه القيادة السعودية من اهتمام بتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، وتأكيد الروابط الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.