أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ46,538 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والقصيم، منها 36,261 قطعة عقارية في منطقة الرياض، و10,277 قطعة عقارية في منطقة القصيم، ابتداءً من (الأحد) 6 سبتمبر 2026م، الموافق 24 ربيع الأول 1448هـ، وحتى نهاية (الخميس) 10 ديسمبر 2026م الموافق 1 رجب 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة في منطقة القصيم تشمل في دخنة: حي الملك عبدالله، وحي القدس، وحي الربوة، وحي النهضة، وأجزاء من حي الملك فهد، وحي الأندلس، وحي السلام، وعددًا من المناطق العقارية الأخرى، وفي العمار: أجزاء من حي النهضة، وجزءًا من حي الأفق، وعددًا من المناطق العقارية الأخرى، وفي عقلة الصقور: أجزاء من حي النهضة، وفي البطين: حي الازدهار، وحي النرجس، وحي الريان، وحي الفيصل، إضافة إلى عدد من القطع العقارية في ضرية والمذنب.

الأحياء المستفيدة

وتشمل الأحياء المستفيدة في منطقة الرياض في البجادية: حي مخطط منيفة، وعددًا من المناطق العقارية الأخرى، وفي الحريق: حي المدينة الجديدة، وحي رميثان، وفي الحلوة: حي الحزم، وفي الرويضة: أجزاء من حي النسيم، وحي السليمانية، وحي الورود، وحي الخالدية، وحي النهضة، وحي النزهة، وحي الفلاح، وحي الربوة، وحي الخليج، وحي الياسمين، وحي مخطط 621، وفي مدينة الرياض: أجزاء من منطقة مفتوحة تابعة لبلدية السلي، وأجزاء من منطقة مفتوحة تابعة لبلدية العزيزية، وفي السر: جزء من حي مخطط الفيضة القديم، وعددًا من المناطق العقارية الأخرى.

معايير محددة

وتشمل كذلك في بدائع العضيان: حي مخطط 749، وحي الورود المستقبلي، وحي الازدهار، وحي المروج، وحي السلام المستقبلي، وحي الياسمين، وحي هجرة سليم، وحي الخليفة، وحي مخطط الرميثي، وحي مخطط المعلق، وحي مخطط تنظيم قرية بديدة علو غثاة، وحي مخطط 315، وجزءًا من حي مخطط 907 مشرفة، وعددًا من المناطق العقارية الأخرى، وفي حوطة بني تميم: حي المجد، وحي الصناعية، وحي الورود، وحي زمزم، وحي السلام، وعددًا من المناطق العقارية الأخرى، إضافة إلى عدد من القطع العقارية في الأرطاوية والجمش والخرج والدوادمي والقصب وتمير وحريملاء وساجر وشقراء وعفيف ونفي.

وبينت الهيئة أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.