استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عالي بن عايض القحطاني.

واطلع نائب أمير المنطقة خلال اللقاء على التقرير السنوي للفرع لعام 1447هـ، وما تضمنه من أعمال ميدانية ومبادرات وبرامج نُفذت خلال العام، إضافة إلى أبرز الجهود التي أسهمت في دعم منظومة الأمن بالمنطقة.

وأكد نائب أمير جازان أهمية الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة للمجاهدين في إسناد المهام الأمنية وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة، مشيدًا بما يبذله منسوبوها من جهود مخلصة في أداء واجباتهم، ومؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بكفاءة ومسؤولية، بما يسهم في حفظ أمن الوطن واستقراره ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة.



