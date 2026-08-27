أظهر تقرير مجلة "Health" عدة أسباب لحرقة المعدة التي يعاني منها كثيرون بصورة مفاجئة ليلاً، إذ غالباً ما تنتج حرقة المعدة الليلية عن تناول أطعمة معينة أو الاستلقاء بعد الوجبة مباشرة، ما يسمح لحمض المعدة بالارتداد إلى المريء.

التقرير الذي نشره موقع "العربية. نت"، بيّن أن من أسباب حرقة المعدة، السمنة، والحمل، والتدخين، وبعض الأدوية كمضادات القلق (البنزوديازيبينات)، وحاصرات قنوات الكالسيوم (أدوية ضغط الدم)، وبعض أدوية الربو، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.



وبحسب التقرير، يمكن لبعض الأطعمة أن تسبب حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص، ومنها: الأطعمة الحمضية، والكافيين، والأطعمة عالية الدهون، والنعناع، والأطعمة الحارة. ونظراً لأن عملية الهضم تتباطأ أثناء النوم، فإن احتمالية الإصابة بحرقة المعدة ليلاً تزداد أكثر.



حرقة المعدة أثناء الحمل



تُعد حرقة المعدة شائعة جداً أثناء الحمل، إذ تخلق التغيرات الهرمونية والضغط الإضافي على البطن بيئة مهيأة تماماً لظهور هذه الحالة. وتشير الأبحاث إلى أن نسبة تتراوح بين 17% و45% من الحوامل يعانين من حرقة المعدة خلال فترة الحمل.



علاجات منزلية



لحسن الحظ، توجد عدة علاجات منزلية لحرقة المعدة الليلية، وقد تحتاج لتجربة أكثر من واحد منها لمعرفة الأنسب لحالتك ومنها:



النوم على الجانب الأيسر



أظهرت الأبحاث أن النوم على الجانب الأيسر قد يقلل من حدوث ارتجاع الحمض ليلاً. فقد قارنت إحدى الدراسات أعراض حرقة المعدة الليلية بين النوم على الجانب الأيسر والأيمن والظهر، ووجدت أن النوم على الجانب الأيسر يقلل من هذه الأعراض.



رفع الرأس والصدر



من العلاجات المجرّبة الأخرى لحرقة المعدة الليلية رفع الرأس والصدر أثناء النوم، وذلك بالاستعانة بالجاذبية لمنع حمض المعدة من الارتفاع إلى المريء. وقد وجدت بعض الأبحاث أن هذا الإجراء فعّال في تقليل الأعراض الليلية، لكن دون تحسين ملحوظ في جودة الحياة العامة، وربما يعود ذلك إلى أن كثيرين لا يفضلون النوم بوضعية مرتفعة.



فقدان الوزن



بما أن السمنة والوزن الزائد يُعدان من عوامل خطر الإصابة بحرقة المعدة، فإن إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي قد يكون وسيلة أخرى للتحكم في حرقة المعدة أو الوقاية منها؛ إذ وجدت الأبحاث ارتباطاً إيجابياً بين فقدان الوزن وتقليل أعراض الحرقة.



تجنب الملابس الضيقة



قد تزيد الملابس الضيقة أو المقيّدة من سوء حرقة المعدة، كون الضغط على منطقة البطن يعيق عمل المعدة والأمعاء، مما يصعّب عملية الهضم. لذا يُفضل ارتداء ملابس نوم فضفاضة كالقمصان الطويلة أو بناطيل البيجاما الواسعة.