أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) اعتماد الخلو الذاتي للمملكة رسميًا من مرض «الدورين» الذي يصيب الخيول، بعد استيفائها الأنظمة والمعايير الدولية المعتمدة.

وجاء الاعتماد عقب تقييم الملف الفني الذي قدمه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، متضمنًا نتائج التقصي الوبائي والمسوح الميدانية والإجراءات الوقائية المطبقة في مناطق المملكة.

ويعزز الاعتماد الدولي جهود المملكة في حماية قطاع الخيل وتطوير منظومتها البيطرية، بما يدعم استضافة البطولات العالمية للفروسية وسباقات الخيل، ويؤكد كفاءة الكوادر الوطنية في مكافحة الأمراض العابرة للحدود.

وكانت المنظمة قد أعلنت خلال العام الحالي خلو المملكة من مرض التهاب الشرايين الفايروسي في الخيول، فيما أعلنت العام الماضي خلوها من الرعام وأنيميا الخيل وطاعون الخيل الأفريقي، وفقًا للمعايير الدولية للصحة الحيوانية.