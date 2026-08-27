في العاصمة الألمانية برلين عثرت السلطات على قنبلة تزن 100 كيلوجرام تعود إلى الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إخلاء نحو 5600 منزل يضم آلاف الأشخاص قبل أن يتمكنوا من العودة إليها قبيل منتصف الليل بقليل.

وعُثر على القنبلة في قناة ملاحية في نويكولن، وأقامت الشرطة نطاقًا أمنيًا مغلقًا بقطر 500 متر حول موقع العثور عليها، وجابت سيارات مزودة بمكبرات صوت جانبي القناة لإبلاغ السكان بضرورة المغادرة، وأطلقت السلطات تحذيراتها أيضًا عبر نظام «كاتفارن».

وشاركت الشرطة وفرق الإطفاء والوكالة الألمانية للإغاثة التقنية ومنظمات أخرى بفرق كبيرة في العملية، وأقيم مأوى للطوارئ في المنطقة يتسع لنحو 200 شخص.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة فلوريان نات بأن العثور على قنابل تعود إلى الحرب العالمية في برلين أمر معتاد، كما أن العثور على عدة قنابل سنويًا أمر شائع.

وفي براندنبورج المجاورة، يتم أيضًا العثور مرارًا على قنابل لم تنفجر، وكان آخرها في منتصف يونيو الماضي في بوتسدام، وتأثر نحو 6500 شخص آنذاك بعملية الإجلاء.