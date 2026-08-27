أعلنت السلطات الصينية، اليوم، وفاة ثلاثة أشخاص وفقدان 558 آخرين، إثر انهيار طيني ضخم ضرب ميناءً حدودياً يربط بين الصين ونيبال في منطقة «شيتسانغ» ذاتية الحكم، جنوب غرب الصين.

وقع الانهيار الطيني -الذي انطلق من الجانب النيبالي- في ميناء «قييرونغ» التابع لمحافظة قييرونغ بمدينة «شيغاتسه» صباح أمس.

أطلقت السلطات الصينية، اليوم، عمليات إنقاذ واسعة النطاق، وقامت بتفعيل استجابة طوارئ من المستوى الثاني للكوارث البيولوجية، وأرسلت فريق عمل إلى الموقع المنكوب لتوجيه عمليات الإنقاذ والوقاية من الكوارث الثانوية.

أدت الكارثة إلى قطع الطرق المؤدية إلى الميناء على الجانب الصيني، وكذلك الاتصالات وإمدادات الطاقة، وذلك وفقاً لمكتب إدارة الطوارئ في محافظة قييرونغ في مدينة شيغاتسه.

من جهتها، أفادت السلطات النيبالية، صباح اليوم، بوفاة 162 شخصاً على الأقل بعدما اجتاحت فيضانات هائلة منطقة حدودية بين نيبال والصين، وفقدان مئات السياح والعمال وغيرهم، وتعليق السفر في بعض المناطق.