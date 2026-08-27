رحلة وزارة العدل السعودية من طابور الانتظار إلى نقرة واحدة



لسنوات طويلة، كان المشهد واحدًا لا يتغير: مراجع يقف في طابور أمام كاتب العدل، وملف ورقي مبعثر يتنقل بين إدارة وأخرى بحثًا عن ختم أو توقيع، وموعد جلسة لا يُعرف متى ينتهي الانتظار قبله. اليوم، طُويت تلك الصورة تمامًا. اختصرت وزارة العدل السعودية رحلة كانت تُقاس بالأيام إلى إجراء يُقاس بالثواني، في واحدة من أنضج تجارب التحول الرقمي الحكومي في المنطقة.



حين تصبح المحكمة تطبيقًا في جيبك



في قلب هذا التحول تقف منصة «ناجز»، الواجهة الرسمية لوزارة العدل، التي تجاوزت دورها كموقع لتقديم الطلبات لتصبح منظومة متكاملة تضم نحو 140 خدمة إلكترونية، تُغطي تقريبًا كل ما كان يستوجب سابقًا حضورًا شخصيًا.



عبر هذه المنصة وحدها، بات توثيق عقد، أو إصدار وكالة، أو متابعة تنفيذ حكم، أو إتمام إفراغ عقاري والتحقق من صك ملكية، إجراءً يُنجَز من المكتب أو من المنزل، دون أن يطأ أحد قاعة محكمة.



طبقات من التحول، لا قفزة واحدة



هذا التطور لم يحدث دفعة واحدة، بل تراكم عبر محطات متتالية مدروسة. فبعد اكتمال أساسيات التقاضي الإلكتروني، جاء نظام «مراسلات» ليربط العمل الرسمي بين جهات الوزارة دون بريد ورقي، ثم أُطلقت منصة «تقاضي» لتفتح الباب أمام حضور الجلسات عن بُعد، وصولًا إلى نظام «ناجز المحاكم» الذي وحّد إجراءات محاكم الدرجة الأولى في أنحاء المملكة، بهدف تسريع البتّ في المنازعات وبناء قضاء مؤسسي أكثر انضباطًا.



هذا التدرّج ليس تفصيلًا تقنيًا هامشيًا، بل يكشف فلسفة العمل بأكملها: التحول الرقمي هنا لم يكن استبدال ورقة بشاشة، بل إعادة هندسة للإجراء القضائي من جذوره.



حين تصبح الشفافية نتيجة تلقائية



الأثر هنا يتجاوز راحة المستخدم الفردي بمسافة واسعة. فحين تُحدَّث بيانات المعاملة لحظيًا مع كل إجراء جديد، يكتسب النظام القضائي بأكمله شفافية لم تكن متاحة من قبل: يستطيع أي طرف تتبّع مصير معاملته لحظة بلحظة، بدل الاعتماد على وعود شفهية أو زيارات متكررة بلا نتيجة مضمونة. والربط الرقمي بين وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى سرّع تبادل المعلومات وتنفيذ الأحكام، وهو ما ينعكس مباشرة على كفاءة الجهاز الحكومي ككل.



أما في عالم الأعمال والاستثمار العقاري، فقد اختصرت هذه المنظومة معاملات كانت تستغرق أيامًا - كنقل الملكية وتوثيق عقود الإيجار - إلى دقائق معدودة، وهو فارق له وزنه الحقيقي في بيئة أعمال تقيس نفسها اليوم بسرعة إنجاز المعاملة، لا بعدد المكاتب المفتوحة أمام الجمهور.



عدالة رقمية ضمن مشروع أكبر



لا يمكن قراءة هذا المسار بمعزل عن رؤية السعودية 2030، التي جعلت من تطوير الخدمات الحكومية وترسيخ الشفافية إحدى ركائزها المركزية. فمنصة ناجز لم تعد أداة تقنية تخص وزارة واحدة، بل تحولت إلى نموذج يُستشهد به كلما دار الحديث عن توظيف التقنية في خدمة العدالة، ومقياسًا حقيقيًا لجدية التحول الرقمي الحكومي في المنطقة.



خلاصة



حين تتحول المحكمة من مكان تذهب إليه إلى خدمة تصلك أينما كنت، فإن ما تغيّر ليس واجهة الإجراء فحسب، بل مفهوم العدالة نفسها في علاقتها بالزمن والمسافة. تجربة وزارة العدل السعودية تحمل درسًا يتجاوز حدود القطاع العدلي: الثقة في المؤسسات لا تُبنى بالخطابات، بل بمعاملة تُنجز في دقائق.