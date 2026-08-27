لقي أربعة أشخاص مقتلهم إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم في مياه ضحلة بجوار بلدة ساحلية نائية في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأفاد رئيس فرع ألاسكا في المجلس الوطني لسلامة النقل كلينت جونسون بأن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بلدة سيلدوفيا الساحلية الصغيرة، التي تقع على بعد نحو 136 ميلاً (219 كيلومتراً) جنوب غربي أنكوريج، مبيناً أن الطائرة غمرتها المياه على عمق نحو 15 قدماً (6.4 متر) في قناة سيلدوفيا المائية بالقرب من الشاطئ.

وتمكن أفراد الشرطة من انتشال جثث الأشخاص الأربعة البالغين من الطائرة، فيما لم تتضح أسباب التحطم.