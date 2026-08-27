التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست) مايكل شميد بمقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا.

وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون المشترك لدعم الجهود الدولية المعلوماتية بمكافحة الفساد والتحقيقات في الجرائم الخطيرة المرتبطة بالفساد العابرة للحدود، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واطَّلع الجانبان على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها الوكالة في مجال التحقيقات في جرائم الفساد العابرة للحدود في أوروبا وخارجها.