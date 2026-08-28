تتجدّد الأجواء الغنائية في السعودية خلال الأيام القادمة، مع أجندة حفلات حافلة بالأمسيات التي تجمع أسماء من الغناء العربي وحضوراً فنياً عالمياً، ضمن برنامج متنوع تتوزع فعالياته بين الرياض وجدة خلال سبتمبر.

وتشهد الرياض في 4 سبتمبر حفلاً جديداً للفنانة العالمية غوستلي كيسز، يقام في جامعة الأميرة نورة، بعد الإقبال على موعدها الأول، فيما تبدأ أسعار تذاكر الحفل من 275 ريالاً.

وفي اليوم ذاته، تنتقل الأجواء الغنائية إلى جدة، حيث يلتقي الفنان السعودي عايض جمهوره على مسرح عبادي الجوهر أرينا، بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد طه، ليقدّم خلال الأمسية مجموعة من أعماله الغنائية.

وتعود الأجواء الرومانسية إلى الرياض في 11 سبتمبر، مع حفل للفنان اللبناني مروان خوري في جامعة الأميرة نورة، يشارك خلاله جمهوره باقة من أشهر أغنياته، فيما تبدأ أسعار التذاكر من 295 ريالاً.

وتأتي هذه الحفلات ضمن أجندة موسيقية قادمة تشهد حضوراً متنوّعاً لنجوم الغناء العربي، من بينهم تامر عاشور وعبدالعزيز الضويحي ونواف الجبرتي، في مشهد يجمع بين الطرب والرومانسية والموسيقى العالمية.