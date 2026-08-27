طمأنت زوجة الفنان المصري بيومي فؤاد جمهوره بشأن حالته الصحية، بعد نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة إثر تعرضه لوعكة مفاجئة، وسط حالة من القلق بين محبيه.

الحزام الناري وراء الوعكة

وكشفت زوجته في تصريحات خاصة إلى «عكاظ»، أن بيومي فؤاد لا يزال داخل المستشفى، إذ يخضع للعلاج والرعاية الطبية، بعدما شُخّصت إصابته بالحزام الناري، الذي تسبب له في آلام شديدة استدعت نقله للمستشفى ومتابعة حالته من جانب الأطباء.

وأوضحت أن الفنان يحتاج خلال هذه الفترة إلى الراحة حتى تتحسن حالته، مشيرة إلى أن موعد خروجه وعودته إلى حياته ونشاطه الطبيعي سيتحدد وفقاً لتطورات وضعه الصحي ومدى استجابته للعلاج.

وطالبت زوجته جمهور بيومي فؤاد ومحبيه بالدعاء له، متمنية أن تتحسن حالته خلال الفترة القادمة ويغادر المستشفى بعد الاطمئنان على استقرار وضعه الصحي.

الابتعاد عن التمثيل

وفي سياق آخر، سبق أن تحدث بيومي فؤاد عن الضغوط التي واجهها خلال السنوات الماضية، كاشفاً أن فكرة الابتعاد عن التمثيل أصبحت حاضرة ضمن حساباته، في ظل الانتقادات والهجوم المتواصل الذي تعرض له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الفنان، خلال تصريحات إذاعية، أن السنوات الثلاث الأخيرة كانت مختلفة وثقيلة عليه، مشيراً إلى أن الضغوط التي تعرض لها دفعته أكثر من مرة إلى مناقشة فكرة التوقف عن العمل مع أفراد أسرته.

حضور سينمائي في صيف 2026

سجل بيومي فؤاد حضوره في موسم صيف 2026 من خلال مجموعة من الأعمال السينمائية من بينها فيلم «الجواهرجي» الذي يجمع محمد هنيدي ومنى زكي، إلى جانب «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد السقا، و«ابن مين فيهم» بمشاركة ليلى علوي.