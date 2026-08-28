في مأساة مروعة حبست أنفاس الشارع الألماني وأعادت ملف العنف المدرسي إلى الواجهة، شهدت بلدة «جوزن نيو تسيتو» القريبة من العاصمة برلين كواليس جريمة دمويّة داخل أروقة إحدى المدارس، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، قبل أن تنجح قوى الأمن في محاصرة موقع الحادثة وتوقيف القاتل.

التفاصيل الصادمة تكشف عن اقتحام مراهق يبلغ من العمر 19 عاماً المبنى المدرسي مدفوعاً برغبة انتقامية لاستهداف صديقته السابقة (18 عاماً)، حيث أنهى حياتها بدم بارد بين جنبات المدرسة. وفي لحظة ذعر فارقة، تحركت الشهامة لدى معلم يبلغ من العمر 30 عاماً، فاندفع بشجاعة واستبسال للتصدي للقاتل وشل حركته لإنقاذ الضحية، إلا أن الهجوم الغادر حرمه من النجاة ليدفع حياته ثمناً لشهامته ويلفظ أنفاسه الأخيرة في المكان.

ولم تتوقف حصيلة الفاجعة عند هذا الحد، إذ أسفر الاعتداء عن إصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة، وسط حالة من الذهول والذعر سادت بين الطلاب والكوادر التعليمية. وفيما أكدت الشرطة إلقاء القبض على المتهم وتأمين مسرح الجريمة لجمع الأدلة، فتحت الفاجعة باب التساؤلات مجدداً حول نجاعة الإجراءات الأمنية داخل المؤسسات التعليمية في البلاد.